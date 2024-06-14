في صحف اليوم: واشنطن نصحت بعدم انجرار حزب الله إلى سوء التقدير في ردّه على اغتيال "ابو طالب"

كشف مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "الشرق الاوسط" أن الاتصالات لم تنقطع بين واشنطن ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يتولى التفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين بالإنابة عن "حزب الله"، وقال إنها تشدد على ضبط النفس، وتنصح بعدم انجرار الحزب إلى سوء التقدير في ردّه على اغتيال القيادي الميداني "أبو طالب"
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "حزب الله"، وإن كان بادر إلى توسيع رقعة استهدافه للعمق الإسرائيلي، فإنها بقيت محصورة في المنطقة الممتدة من الجليل بشقيه الأعلى والغربي إلى هضبة الجولان المحتلة، مروراً بطبريا، من دون أن يتجاوزها حتى الساعة ليطال العمق الاقتصادي الممتد من البحر إلى المدن الواقعة على تخومه أو بجواره.
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