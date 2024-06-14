الخورأسقف مخايل احتفل بالقداس الإلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني في كرسي دير مار يعقوب - كرم سده

احتفل النائب العام على أبرشية طرابلس المارونية الخورأسقف أنطوان مخايل، بالقداس الإلهي لمناسبة عيد مار انطونيوس البادواني، في كرسي دير مار يعقوب في كرم سده قضاء زغرتا، عاونه الكهنة عزت الطحش، سليم مناع وسيمون جبرايل، في حضور حشد من المؤمنين، ومن ابناء المناطق المجاورة.

واشار الخورأسقف مخايل في عظته، إلى ان "العبر من حياة القديس أنطونيوس البادواني كثيرة، والصورة النادرة التي نعلقها في هذه الكنيسة هي غير الصورة المعتادة، والتي يحمل فيها الطفل يسوع، وتسمى باللغة الصوفيّة Apotheose يعني الرؤيا، رؤيا القديس أنطونيوس والتي فيها يظهر المسيح على القديس أنطونيوس، تأمّلوا بها جيداً لأنّها تُعطينا مختصراً عن حياته، عن أهميّته، عن قداسته، عن رسالته وعن حضوره بقلب الكنيسة وعن دعوته لكل واحد منّا الليلة".

واضاف، "جئنا نأخذ بركة هذا المقام العريق جداً (1864) وهو يقول لنا أن المسيح هو أساس حياتنا، ووجودنا، وكنيستنا، وإيماننا، وعائلاتنا. جملة اخترناها على مدخل الإكليريكية التي تحمل اسمه: يا رحمة الله، هو يناجي المسيح بهذه الرؤيا المباركة، يا رحمة الله طوبى للذين يبحثون عنك، ولكن الطوبى الأهم للذين يجدونك، هاتين الكلمتان تختصران روحانيته لكي لا يبقى المسيح ضائعا في حياتنا".