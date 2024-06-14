موسكو توجه صفعة لأوروبا وواشنطن .. روسيا توقف التداول بالدولار واليورو في البورصة

الشارقة - اميمة ياسر - قام البنك المركزي الروسي للمرة الأولى بتحديد سعر الصرف الرسمي للروبل بدون الاعتماد على التداولات في بورصة موسكو، التي أدرجتها واشنطن ولندن في قائمة عقوباتهما.

وتم تحديد سعر صرف الدولار عند 88.21 روبل بانخفاض مقداره 81.34 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، وتم تحديد سعر صرف اليورو عند 94.83 روبل بانخفاض قدره 90.67 كوبيك، واليوان عند 12.04 روبل بتراجع مقداره 19.02 كوبيك.

وأوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعد أن فرضت واشنطن أمس عقوبات عليها وعلى المركز الروسي للمقاصة.