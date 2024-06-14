الدفاع المدني البحريني يخمد حريقاً اندلع بسوق المنامة القديم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في مملكة البحرين، الانتهاء من أعمال مكافحة وإخماد الحريق الذي اندلع في عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية بسوق المنامة القديم والسيطرة عليه بشكل كامل بعد جهود استمرت لمدة تزيد عن 30 ساعة متواصلة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الحريق أسفر عن وفاة رجل وامرأتين وتعرض 9 أشخاص لإصابات وحالات اختناق.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني، أنها قامت بتأمين المنطقة التي اندلع بها الحريق بالكامل، فيما تم مباشرة أعمال البحث والتحري لمعرفة سبب اندلاعه.