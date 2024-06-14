هفوة ثانية لبايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع ما اضطر ميلوني للتدخل

اقترف الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة ثانية، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في ايطاليا، فبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة الى الامساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

وكان بايدن قد اجتمع مع غيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة، وفي حين كان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، بدأ بايدن في الابتعاد ببطء، ما اضطر ميلوني إلى السير نحوه لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معاً.