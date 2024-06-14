استطلاع رأي لمعاريف: غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية أن "معسكر الدولة"، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 24 مقعدا بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم، بينما سحصيل حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على 21 مقعداً.
وأفاد بأن المعسكر المعارض لنتانياهو سيحصل على 58 مقعداً، مقابل 52 للمعسكر المؤيد له، لافتاً إلى أن غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بـ41%، يليه نتانياهو بـ35%.
وأوضح أن 74% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون أن إسرائيل فشلت في المعركة الإعلامية بعد السابع من تشرين الأول الماضي.
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