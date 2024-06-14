الإذاعة الإسرائيلية: على حكومة نتانياهو اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع حزب الله في الشمال

أفادت ‏الإذاعة الإسرائيلية، بأن "على حكومة بنيامين نتانياهو اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع حزب الله في الشمال".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن آفي أشكنازي، المعلقة العسكرية لصحيفة معاريف، بشأن إمكانية الدخول في حرب بالشمال الإسرائيلي، أنه "على الحكومة الإسرائيلية ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن ما إذا كانت تقاتل حزب الله وإلى أي عمق تقاتل الحزب داخل الأراضي اللبنانية".

وأوضح أشكنازي أن "هناك طرقا عديدة للتعامل مع حزب الله واستهدافه"، داعيا إلى "تعطيل قوته العسكرية فعليا، بدعوى أنه حتى الآن لم يتم تعطيل تلك القوة بعد".