حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في خلة ‏وردة وموقع الرمثا بالأسلحة الصاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة ‏‎08:55 ‎‏ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية".

وفي وبيان آخر، اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30‏‎ ‎من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".