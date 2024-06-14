في صحف اليوم: السفيرة الاميركية ستعود إلى بيروت في الساعات المقبلة

كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" انّ السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون ستعود إلى بيروت في خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما كانت سافرت الى واشنطن عقب لقائها الاخير مع نظرائها سفراء المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في مقر السفارة الاميركية في عوكر منتصف الشهر الماضي.
ولفتت المصادر الى ان جونسون شاركت في سلسلة من الاجتماعات في وزارة الخارجية، سبقت وتلت القمة الاميركية - الفرنسية التي عُقدت الأسبوع الماضي في باريس عقب الاحتفالات الخاصة بإعلان فوز الحلفاء على اعدائهم في الحرب العالمية الثانية. كذلك شاركت في الاجتماع الموسّع لسفراء بلادها حول العالم، وهو لقاء سنوي تقليدي يسبق العطلة الصيفية في الإدارة الأميركية.
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