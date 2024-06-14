بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي وحضور 16 وزيراً واللواء البيسري

بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

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