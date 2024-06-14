انخفاض في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ابتداءا من مساء السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، مشمسا اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، فوق معدلاتها بـ10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر".

واشارت الى ان "كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها هذا اليوم، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ10 درجات في المناطق الداخلية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض في نسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية".

وحذّرت المواطنين من "عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة والحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية، مع ضرورة الاكثار من شرب المياه والتنبه الى عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، مشمس اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تلامس الـ42 درجة في الظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر، ورياح ناشطة احيانا كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة في الفترة المسائية".

واوضحت ان "طقس السبت مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل ،فوق معدلاتها ب 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر".

واضافت ان "طقس الأحد مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية و تنعدم الرؤية بشكل كلي"، مشيرة الى ان "الإثنين قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل و انخفاضها على الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية كليًّا".