المقاومة العراقية: قصفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية بالمسيرات

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدف مجاهدونا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر قاعدة "رامات ديفيد" الجوية داخل أراضينا المحتلة، ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.
قصف موقع الرمثا وخلة وردة:
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وتجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة09:30 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:55 من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.