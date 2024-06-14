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المقاومة العراقية: قصفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية بالمسيرات

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ياسر رشاد - القاهرة -  استهدف مجاهدونا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر قاعدة "رامات ديفيد" الجوية داخل أراضينا المحتلة، ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

 

 

قصف موقع الرمثا وخلة ‌‏وردة:

 استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وتجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.

 

 وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة09:30‌‎ ‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 كما استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 ‌ من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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