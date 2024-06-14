المجلس الوطني للاعلام حذر أحد المواقع الالكترونية من ترويج اشاعات تتناول قائمقام جبيل

حذر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أحد المواقع الالكترونية في مدينة جبيل "والذي يعمل على ترويج اشاعات وأخبار غير صحيحة تتناول قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ويلجأ إلى أساليب تشهير بحقها، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون المرئي والمسموع والمعايير المهنية والأخلاقية، كما يسيء إلى صدقية الاعلام الالكتروني واعلام التواصل".
واكد في بيان إنه كان تبلغ شكاوى عدة "عن مخالفات هذا الموقع الالكتروني من جهة فاعليات بلدية ومن جهة مسؤولة آثر المجلس معها أن لا يطرح اسم الموقع وصاحبه واكتفى بأن يلفت نظر المشرفين والعاملين فيه إلى ضرورة الاعتذار المباشر من القائمقام الخوري وبتصويب المعلومات والعودة عن الأخبار المضللة وعدم التعرض لها ومراجعة القوى الأمنية المسؤولة وإلى مطالبة القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما إلى تدخل قسم جرائم المعلوماتية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات".
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