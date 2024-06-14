"النشرة": تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق مزارع شبعا العرقوب في منطقة حاصبيا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "في هذه الاثناء يسجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا العرقوب في منطقة حاصبيا على علو متوسط".

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