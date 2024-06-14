وسائل إعلام أميركية: الجيش الاميركي يدرس تفكيك الرصيف البحري قبالة غزة ونقله إلى إسرائيل

اشارت وسائل إعلام أميركية، عن مسؤولين اميركيين، الى أن "الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة، ونقله إلى إسرائيل".

ولفتت الى أن "ذلك يأتي وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية".

وحسب التقرير الأميركي، فقد توقفت عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل.

يشار إلى أنه ستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، في حال تم تفكيكه.