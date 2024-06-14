كشف رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير جولان بأنه "لا توجد أهداف واقعية للحرب على قطاع غزة"، مؤكدا انه "لا يمكن تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس في الوقت نفسه".
وأوضح جولان أن "إسرائيل لا تملك أي خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة كما أنه ليس لديها خطة لإنهاء الحرب في الشمال أمام حزب الله".
ورأى أنه "كان من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإنهاء الحرب قبل 4 أشهر، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منع ذلك"، داعيا إلى تغيير الحكومة.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب العمل الاسرائيلي: لا توجد أهداف واقعية لحرب غزة ولا خطة لإنهاء الحرب أمام "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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