أمطار غزيرة في تشيلي تخلف أضراراً كبيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أودت الأمطار الغزيرة في جنوب ووسط تشيلي بحياة شخص، وألحقت أضرارا بمئات المنازل لتعلن السلطات عن كارثة في خمس مناطق في البلاد.

وفي العاصمة سانتياغو، التي شهدت أمطارا غزيرة، تم إغلاق المدارس وطالبت السلطات المواطنين بالحد من تحرّكاتهم.

وفي مدينة فينا ديل مار، عمل الخبراء على إنقاذ مبنى من 12 طابقا معرّضا للانهيار بعدما أحدثت الأمطار مجرى كبيرا في أسفله.

ولقي شخص حتفه في مدينة لينارس عندما سقط عمود إضاءة في أحد الشوارع بعد أمطار غزيرة تواصلت لساعات مصحوبة برياح عاتية، وفق ما أعلن جهاز الاستجابة للكوارث "سينابريد".

وأصدرت هيئة الأرصاد التشيلية تحذيرا على أعلى مستوى يشمل حوالي 14 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليونا والمقيمين في ست من مناطق البلاد الـ16.