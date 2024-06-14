حزب الله يحرق موقعي المطلة والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة.
وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:55 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.