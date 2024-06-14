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حزب الله يحرق موقعي المطلة والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة -  استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

 

 وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:45‌‎ ‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

 كما استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50 ‌ من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‌

المطلة 

 واستهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:30‌‎‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

 كما استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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