قيادي بـ حماس يكشف تفاصيل جديدة في مصير الأسرى الإسرائيلين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف قيادي كبير في حركة حماس الفلسطينية تفاصيل جديدة عن مصير الأسرى الإسرائيلين لدي الحركة، وذلك في ظل التطورات المتواجدة الأن في قضية تبادل الأسرى.

قيادي بـ حماس يكشف مصير 120 أسير إسرائيلي

قال مسؤول كبير في حركة «حماس» بلبنان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» في مقابلة إن أحداً لا يعلم مصير 120 محتجزاً إسرائيلياً لا يزالون في قبضة الحركة في قطاع غزة.

ويمثل مصير هؤلاء عنصراً أساسياً في أي صفقة محتملة للتبادل مع إسرائيل؛ إذ تطالبحماس بضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وأبلغ أسامة حمدان ممثل «حماس» في لبنان شبكة «سي إن إن» أن العرض الأخير للصفقة «لم يكن على مستوى طلبات الحركة لإنهاء الحرب»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

ووصف حمدان العرض بأنه خطة إسرائيلية كان الرئيس الأميركي جو بايدن أول من تحدث عنها علناً، الشهر الماضي.

وقال حمدان إن حماس، تحتاج إلى موقف واضح من إسرائيل للقبول بوقف لإطلاق النار وانسحاب كامل من غزة والسماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.

وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة أي صفقة عادلة لتبادل السجناء».

يذكر أن توالت جبهات دولية عديدة في الضغط على إسرائيل، من أجل وقف الحرب في غزة والتي تتعبر بمثابة إنتهاك للإنسانية، وذلك بسبب سقوط الضحايا الأبرياء في فلسطين يوم بعد الأخر



مصر وقطر يتوسطان لوقف نزيف الدماء في غزة



أعلنت مصر وقطر، الثلاثاء، تسلّمهما رداً من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، بشأن مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مطلع يونيو، وصوت عليه مجلس الأمن الدولي، الاثنين.

وأكدت مصر وقطر، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، استمرار جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية لحين التوصل إلى اتفاق.

وأضاف البيان: "سيدرس الوسطاء الرد، والتنسيق مع الأطراف المعنية تجاه الخطوات القادمة".

في ذات السياق أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مساء أمس الثلاثاء، أن رد الفصائل حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة ينص على الوقف التام للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع.



البيت الأبيض يدرس العمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض سوليفان، إن التغييرات التي اقترحتها حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة وإن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في الاقتراح.



لجنة دولية تحمّل إسرائيل مسئولية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة

اعتبرت لجنة تحقيق أممية أن السلطات الإسرائيلية مسئولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 .

جاء ذلك في نتائج تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء، لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ، وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات ، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

شددت نافي بيليه رئيسة لجنة التحقيق على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.