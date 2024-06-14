مدير عام الزراعة جال في المركز اللبناني الطب الببطري LIBANVET في زحلة

زار مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، المركز اللبناني للطب البيطري Libanvet في مقره على اوتوستراد زحلة. واستقبل لحود والوفد المرافق نقيب الأطباء البيطريين السابق رئيس مجلس إدارة شركة Libanvet، جمال خزعل. واطلع لحود من خزعل والعاملين في المركز، على أوضاع المركز والاسواق. ثم جال لحود على الشركة وعلى جميع الاقسام وخاصة مختبر الصحة الحيوانية ومختبر التغذية وقسم التطوير والتدريب وقسم إدارة مشاريع الإنتاج الحيواني وقسم امراض وتغذية الدواجن. ونوّه لحود بـ"عمل المركز اللبناني للطب البيطري Libanvet، وبجهود خزعل في مجال الصحة الحيوانية والانتاج الحيواني".

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