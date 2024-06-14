اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه".
واشارت الى ان "الوحدات المختصة في الجيش، توّلت الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العثور على عسكري مقتولا بطلقين ناريين خلال مهمة حراسة بمحيط مرفأ بيروت وفقدان سلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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