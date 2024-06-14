الجيش: العثور على عسكري مقتولا بطلقين ناريين خلال مهمة حراسة بمحيط مرفأ بيروت وفقدان سلاحه

اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه".

واشارت الى ان "الوحدات المختصة في الجيش، توّلت الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".