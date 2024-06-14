"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضري ضبط في حق صاحب ملحمة في بلدة عربصاليم

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، استكملوا جولاتهم التفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية، على محال الحلويات واللحوم والدواجن والأسماك، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك في أحياء وسوق مدينة النبطية وبلدات صربا وحبوش وعربصاليم ونبطية الفوقا، وفي بلدة حاصبيا، حيث سطر محضري ضبط في حق صاحب ملحمة في بلدة عربصاليم لعدم إلتزامه في معايير سلامة الغذاء"، مشيرا الى انه "وقع تعهد بتصحيح الخلل تحت طائلة إقفال الملحمة بالشمع الأحمر إذا تكررت المخالفة، وبحق صاحب محل حلويات في النبطية لعدم إعلان الأسعار على البضاعة المعروضة في الصالة، حيث أنه نبه وحذر سابقاً بالإضافة إلى توجيه إنذارات خطية للبعض بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط والإقفال في حال إقتضت الحاجة في حق المخالفين.".

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