أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقه، جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها التدميري وحرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين، وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتكبتها بين بلدتي ديرقانون النهر وجناتا".
واضاف، "طوبى للمقاومين وللشهداء والصامدين والصابرين والنازحين من أهلنا في الجنوب، أبناء القرى والبلدات الحدودية من رأس الناقورة الى مرتفعات العرقوب وجبل حرمون".
ووجه للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة في هذه المناسبة، "أطيب الأمنيات والدعاء بأن يعيدها على لبنان وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وحدة في الكلمة والموقف، لما فيه مصلحتهما في التقدم والرخاء والإستقرار والأمن والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر بري اعتذر عن تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك: طوبى للمقاومين وللشهداء والصامدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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