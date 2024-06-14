دَهم مكتب أمن الدّولة في زحلة، بمؤازرة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مستودعاً للموادّ الغذائيّة في محلّة الكرك، حيث ضَبط كميّة من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحيّة، ولواصق لتغيير التواريخ. تمّ ختم المستودع بالشّمع الأحمر، وتوقيف صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في زحلة داهمت مخزناً للمواد الغذائية في الكرك وأوقفت صاحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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