نقابة المعلمين طلبت من ميقاتي استكمال ايجابيته بنشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات

اشارت نقابة المعلمين، الى انه "بناء على الكلام الإيجابي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء عن توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانونَي الأساتذة لنشرهما في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطلب نقابة المعلمين من ميقاتي استكمال هذا الموقف الإيجابي بنشر القانونين في الجريدة الرسمية، كونهما، بعد وقف تنفيذ مراسيم الرد قضائيًا، لا يزالان في عهدته للنشر وفق الأصول، وأن الرد أصبح كأنه لم يحصل أصلا وفي حكم البطلان".

وطلبت في بيان، من ميقاتي "استكمال إيجابيته بنشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لبدء تنفيذ خطة النهوض به من جديد حفاظا على تعويضات أكثر من ثلاثين ألف أستاذ في المدارس الخاصة، ومن أجل استعادة حقوق الأساتذة المتقاعدين.".