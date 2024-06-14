كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز- سير وبخعون بدءا من 19 الحالي

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه" سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- سير وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر (15) يوماً ، ابتداء" من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/06/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثانية)،

ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج ساعات التغذية نفسها بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة".