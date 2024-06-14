اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه" سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- سير وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر (15) يوماً ، ابتداء" من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/06/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثانية)،
ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج ساعات التغذية نفسها بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة".
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز- سير وبخعون بدءا من 19 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.