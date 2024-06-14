دورية من الامن العام اقفلت محل صالون حلاقة في الجنوب يديره سوري بطريقة غير شرعية

جالت دورية من مركز الزهراني الاقليمي في الامن العام بالتنسيق مع دائره الامن القومي - شعبة الجنوب، على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون. وفي المحصلة تم اقفال محل صالون حلاقة رجالي في بلدة الغسانية مقابل مؤسسة موسى حمود الغذائية، يديره سوري بطريقة غير شرعية، بالشمع الاحمر. وقد أوقف لدخوله البلاد خلسة بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسه.

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