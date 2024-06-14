أبي رميا التقى اللواء البيسري واطلع منه على تفاصيل ملف النازحين السوريين

التقى النائب سيمون ابي رميا المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري واطلع منه على تفاصيل ملف النازحين السوريين وآخر المعطيات حول داتا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتدابير الامن العام في ضبط الوجود السوري غير الشرعي. واتفق ابي رميا والبيسري على التنسيق الدائم في ملف النزوح.

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