القناة 12الاسرائيلية : الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء عملية رفح بسرعة للتجهيز لعملية أوسع في لبنان

ذكرت القناة 12 الاسرائيلية نقلا عن مصادر أن "الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء عملية رفح بسرعة للتجهيز لعملية أوسع في لبنان"، مشيرة إلى أن "حزب الله استهدف إسرائيل اليوم بحوالي 150 صاروخا".

واشارت الى ان "بدأ حزب الله بإطلاق النار بشكل متواصل باتجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان (السوري المحتل)، وشمل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل لطائرات معادية".

وأشارت معطيات القناة إلى أن "200 ألف إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ اليوم بسبب قصف حزب الله، وأن 150 صاروخا أطلقت من لبنان، واعترض الجيش الإسرائيلي 15 مسيرة".

كما أوضحت القناة أن "45 ألف دونم احترقت هذا الأسبوع في الجولان والجليل، و 60 ألف دونم احترقت منذ بداية العام جراء قصف حزب الله".