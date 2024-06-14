حزب الله ينشر مشاهد استهداف موقع الراهب ومصنع الصناعات العسكرية الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، ومشاهد من عملية استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع شمال فلسطين المحتلة.

مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 14-6-2024 مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.