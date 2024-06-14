ميلوني وبايدن يؤكدان الالتزام باتفاق إنهاء حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي جو بايدن أنهما أكدا مجددا التزامهما بالسعي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة السبع في بوليا يوم الجمعة.



إيطاليا و أمركيا يؤكدان سعيهم لحل قضية غزة

وقال مكتب رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في بيان إن الاجتماع "أتاح الفرصة لتأكيد الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الصراع في غزة لإنهاء الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن وتعزيز الدعم الإنساني للسكان المدنيين".



وأضاف مكتب رئيسة وزراء إيطاليا:"وتم التأكيد أيضا على أهمية استئناف عملية السلام بهدف التوصل إلى حل الدولتين".



وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن الزعيمين "سلطا الضوء على الحاجة الملحة لتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وشددا على أهمية أن تتخذ حماس نهجا بناء في هذه العملية".