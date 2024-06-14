وزارة الداخلية السعودية تضبط 18 مخالفة لحج بدون تصريح

ياسر رشاد - القاهرة - ضبطت وزارة الداخلية السعودية، بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد ومواطن خليجي و(16) مواطنًا، لنقلهم (91) مخالفًا، وذلك يوم 7/ 12/ 1445 هـ الموافق 13/ 6/ 2024 م.

وقال الوزارة عبر حسابها على منصة أكس: أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (18) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.