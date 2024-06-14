قائد عسكري إسرائيلي سابق يعترف بتفوق حزب الله بعد الهجمات على الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف قائد عسكري إسرائيلي سابق بالهزيمة في الحرب مع حزب الله، قائلا إن حركة المقاومة أنشأت "منطقة أمنية" على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقل عن يفتاح رون تال، وهو احتياطي عام كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل فقدت السيطرة على منطقة الجليل المتاخمة للحدود اللبنانية، وتم إخلاء بلدة مأهولة بالسكان في الشمال من قبل المستوطنين.

وقال رون تال: "لقد أنشأ حزب الله منطقة أمنية داخل" إسرائيل. “بدلاً من أن تكون في جنوب لبنان، أصبحت الآن في شمال إسرائيل. نحن نخسر الجليل. معظم الناس لن يعودوا".

وأضاف القائد الإسرائيلي السابق: "كنت في كريات شمونة بالأمس. إنها مدينة أشباح. إنها منطقة حرب مهجورة. الشيء الوحيد الذي يمكنك رؤيته هناك هو الحيوانات. أنت فقط تريد البكاء".

وتكررت هجمات النظام الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 عندما شن حربا شرسة على قطاع غزة المحاصر أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 37300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وردا على ذلك، شن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية.

شنت قوات المقاومة اللبنانية، اليوم الخميس، سلسلة ضربات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة ردا على الهجوم الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال حزب الله إنه ضرب جنودا إسرائيليين في موقع الراهب الاستيطاني بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، مؤكدا أن الأهداف المحددة أصيبت بدقة.

كما نشرت مشاهد لعمليات انتقامية ضد قاعدة ميرون الجوية ومقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

حزب الله يستهدف موقع الرمثا وتجمعًا للجنود في خلة ‌‏وردة بالصواريخ

يذكر أن استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وتجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:30‌‎‎ من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 ‌ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏