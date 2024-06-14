حزب الله يدمر الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في جل الدير ومسكاف عام

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في موقع جل ‏الدير و ‏مسكاف عام، وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، دمر مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

كما دمر مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 13:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، المنظومات التجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها. ‏