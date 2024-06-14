بالصور- افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة على مستوى 4 مراكز، وذلك في إطار اهتمام الوزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات.

والمساجد الأربعة هي: المسجد الكبير بقرية أبو زيادة، التابعة لمركز دسوق، ومسجد قطب أبو زيادة بعزبة مبارك التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بدار السلام قرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد مصطفى محمد عطية بقرية أم سن التابعة لمركز الرياض.