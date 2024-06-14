توت ونبق وجميز.. زراعة 275 ألف شجرة في بني سويف- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زراعة 275 ألف شجرة ما بين مثمر وخشبي، خلال المرحلة الأولى والثانية في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي تستهدف زيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض نسبة الاحتباس الحراري، وذلك بالتعاون بين وزارات الزراعة، والبيئة، والتنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن الأشجار الخشبية تشمل "كافور، ماهونجي، أكاسيا جلوكا، كونو كاريس، تيفيتا، كازورينا " وأشجار مثمرة مثل "برتقال، يوسفي، رومان، ليمون، زيتون، تين، جوافة، توت، نبق، جميز"، لافتا إلى زراعة تلك الأشجار بالشوارع وجميع محاور الطرق بالمراكز السبعة، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، للمحافظة على تلك الأشجار وعدم إزالتها، أو نقلها لمكان آخر.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية استمرار لجان المتابعة في رعاية الأشجار التي جرى غرسها، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والحفاظ عليها من التلف والإهدار، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن الاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تلك المبادرة التي تأتي ضمن عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على البيئة.