وفاة القمص حنا بسطوروس أقدم كهنة الغربية عن عمر ناهز 97 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

توفي القمص حنا بسطوروس ملاك، راعي ومدبر كنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة في طنطا ووكيل مطرانية طنطا وتوابعها وشيخ كهنة الإيبارشية وأقدم قساوسة َوكهنة كنائس محافظة الغربية، عن عمر 97 عاما.

وأعلنت مطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكسي في بيان رسمي لها عن تعازي المطران الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وكهنة وشمامسة وخدام وخادمات ومجلس كنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة لأبيهم الروحى القمص حنا بسطوروس ملاك راعي ومدبر كنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة بطنطا ووكيل مطرانية طنطا وتوابعها وشيخ كهنة الإيبارشية عن عمر يناهز 97 سنة بعد أن قضى في خدمة الكهنوت المبارك 67 سنة.

وأضافت البيان المطرانية أنه يقام القداس الإلهي بحضور جسده الطاهر غدًا السبت من الساعة 9 حتى 11 صباحا بكنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة بطنطا، يعقبه إلقاء نظرة الوداع، وتقام صلوات التجنيز الساعة 3 بعد الظهر بكاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار، على أن يتم تقبل العزاء بقاعات الأنبا يوأنس والبابا شنودة بالكاتدرائية مساء غد السبت.