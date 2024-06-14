صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ37266 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37 ألفا و266 شهيدا و85 ألفا و102 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما سبق أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي قطاع غزة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون لـ"مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".

يشار إلى أن سكان غزة يواجهون مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق ما تؤكد تقارير دولية وأممية، وذلك بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة للشهر الثامن على التوالي، في ظل عدم اكتراث رسمي إسرائيلي بالمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.