شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة وطنية خالصة.. اعرف جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تجربة وطنية خالصة، حيث حقق نجاحا طوال الفترة الماضية سواء في الداخل المصري وفي الكثير من القرى للفئات الأكثر احتياجا أو على المستوى العربي في قطاع غزة.

واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة، بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.

كما يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي إطلاق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة، طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة يكشف الدور الرائد للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الصعيد المحلى، فى إطلاق العديد من المبادرات الهامة وكان من بينها، مبادرة "كتف فى كتف" والتى تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشاركات الاجتماعية المهمة.



