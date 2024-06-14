شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى - عز وجل - أن يوفقه في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأن يكلل جهوده العظيمة بالنجاح والتوفيق لينعم وطننا ومنطقتنا العربية بالأمن والسلام والاستقرار .

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى جهودهم المتواصلة نحو التحديث والتطوير فى مختلف المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من انجازات ونجاحات فى ظل القيادة الواعية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجابهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية نحو جمهورية ديمقراطية حديثة تلبي آمال وطموحات شعب مصر العظيم .