شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحى على المواطنين فى قرى مصر والان مع تفاصيل الخبر

برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بأحياء سنة الأضاحي بإهداء الأهالي 250 ألف كيلو من لحوم البلدي طازجة.

وتحرص مؤسسة أبو العينين إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي توزيع لحوم الأضاحي على الأهالي المستحقين من محافظة الجيزة ومختلف المحافظات الأخري، والوصول إلي القري والنجوع لأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك لنشر روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومد يد العون لكل الفئات وأصحاب الدخول المحدودة وصحاب الهمم والمرأة المعيلة لإدخال السعادة والسرور والبهجة عليهم في هذه الأيام المباركة ويستمر التوزيع من بداية عشرة ذو الحجة حتي أول ايام التشريق.

كما يحرص التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين علي اختيار الاضاحي من أفضل وأجود سلالات الأبقار البلدية ويتم اختيارها من أكبر المزارع المصرية لتوزيعها علي 250 ألف أسرة بمعدل مليون مواطن من أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهد الأهالي بحسن المعاملة والتنظيم التي يقوم به شباب المتطوعين من المؤسسة في خدمة الأهالي وتسهيل الصعاب عليهم، وذلك بتعليمات رئيس مجلس الإدارة النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتخفيف الأعباء عن المواطنين ورسم البسمة والبهجة علي وجوههم.

توزيع اللحوم

مؤسسة ابو العينين ضمن التحالف الوطنى