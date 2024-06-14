ذكر مستشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، ميخائيلو بودولياك، أنّ اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، "منافية للمنطق".
ولفت، إلى أنّها "مهزلة بالكامل. لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع اقتراحات روسيا بجدية".
وفي قت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للتفاوض ووقف إطلاق النار إذا انسحبت أوكرانيا من المناطق الأربع وتخلت عن طموح الانضمام للناتو.
وقال:" يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، ويتم ترسيم الحدود الجغرافية عندما تعلن كييف هذا القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار زيلينسكي اعتبر شروط بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا "منافية للمنطق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.