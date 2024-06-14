مستشار زيلينسكي اعتبر شروط بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا "منافية للمنطق"

ذكر مستشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، ميخائيلو بودولياك، أنّ اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، "منافية للمنطق".

ولفت، إلى أنّها "مهزلة بالكامل. لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع اقتراحات روسيا بجدية".

وفي قت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للتفاوض ووقف إطلاق النار إذا انسحبت أوكرانيا من المناطق الأربع وتخلت عن طموح الانضمام للناتو.

وقال:" يجب أن تنسحب القوات الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، ويتم ترسيم الحدود الجغرافية عندما تعلن كييف هذا القرار".