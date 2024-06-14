الصحة في غزة: إسرائيل ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشددت الوزارة، على أن "عدد من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، معلنةً عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37266 شهيدا و 85102 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".