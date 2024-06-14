زار عميد السلك القنصلي الفخري وقنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس، يرافقه القنصل الفخري لجنوب أفريقيا وجيه بزري، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حضور الأمين العام للوزارة هاني شميطلي ومدير المراسم أسامة خشاب.
وكانت مناسبة لاطلاع الوزير بو حبيب على عمل ونشاط أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان مع الدول التي يمثلونها خصوصًا في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.
وأطلع العميد حبيس وزير الخارجية على "الجهود التي تبذل والعمل مع الدول الممثلة بالقناصل على كل الأصعدة والقطاعات المتنوعة خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، و الطلب من تلك الدول المساعدة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان من خلال القناصل المعتمدين". وأبلغه "أن عددا من القناصل قدموا مساعدات مادية وطبية وتبرعات الى جمعيات خيرية والصليب الأحمر والمستشفيات وأيضا مساعدات أنسانية".
وتمنى حبيس للوزير بو حبيب التوفيق، منوها بالجهود التي يبذلها في مصلحة لبنان، مؤكدًا أنّ "السلك القنصلي سيستمر، كما دائمًا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لما فيه مصلحة لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر قنصل عام سنغافورة أطلع بوحبيب على نشاط السلك القنصلي مؤكدًا استمرار التنسيق مع الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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