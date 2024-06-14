"النشرة": وفاة شاب داخل أحد الفنادق في زحلة

عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل جثة شاب في العقد الرابع من العمر إلى المستشفى الحكومي، حيث توفي داخل أحد الفنادق في زحلة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.
هذا، وتمّت الإجراءات بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامهم المقتضيات القانونية اللازمة.
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