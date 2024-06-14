ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، أنّه "لا يُمكن تخطّي الأزمات ولا القيام بأيّ عملية إنقاذيّة، إلا إذا كنّا متوافقين ونشدّ باتجاه واحد، لأنّ النجاح هو للجميع وليس لفريق معيّن".
ولفت، في حديث مع قناة "إم تي في"، إلى أنّ "تحرّكنا ليس مبادرة، ولكن عملية ضغط بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، مضيفًا "للمرّة الأولى لا تتدخّل الدول الخارجيّة بالأسماء في ملفّ رئاسة الجمهوريّة، وهذا أمرٌ إيجابي".
وأكّد عون أنّه "إذا تمّ التوافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة (للرئاسة) لن نصوّت له، ولكن سنحضر جلسة الانتخاب، فنحن لن نقاطع أيّ جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: إذا تمّ التوافق على فرنجيّة للرئاسة لن نصوّت له ولكن سنحضر جلسة الانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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