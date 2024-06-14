"النشرة": قصف اسرائيلي على الخيام وقذائف فوسفورية على اطراف حولا وطلوسة ووادي السلوقي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي استهدف محيط مهنية مدينة الخيام، كما طاول القـصف بالقذائف الفوسفورية اطراف بلدات حولا وطلوسة ووادي السلوقي".

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