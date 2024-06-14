مكتب وزير الثقافة: مجلس الوزراء قرر بناء على مقترح للمرتضى توجيه طلب لفرنسا لإطلاق سراح جورج عبدالله

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في بيان، بأنّه "بعد مطالبة السلطات الفرنسية عبر وزارة العدل في لبنان تسليمها مواطنًا جزائريًا فرنسيًا لمحاكمته أمام القضاء الفرنسي، طالب الوزير المرتضى خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم، وأيّده في ذلك سائر وزراء الثنائي الوطني، توجيه طلب بالمقابل إلى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المواطن اللبناني جورج عبدالله الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية، ويتم التمادي في اعتقاله بصورة غير قانونية".

وقد وافق مجلس الوزراء بالنتيجة على اقتراح الوزير المرتضى، وقرّر توجيه طلب إلى وزير العدل ليقوم باللازم وصولاً لتحرير المواطن جورج عبد الله وتمكينه من العودة الى لبنان، وفق البيان.