"مياه لبنان الجنوبي" بعد انقطاع المياه في صيدا والجوار: بسبب عدم استقرار خط الخدمات الكهربائي

أشارت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، في بيان، الى أنه "نظراً لعدم الاستقرار في التغذية الكهربائية عبر خط الخدمات العامة، تتوقف المضخات عن العمل من حين لآخر واحياناً لعدة ساعات متواصلة، رغم كل الجهود التي بذلت لتأمين التغذية من خلال خط الخدمات العامة، واستقرارها من جهة ثانية، مما يضطر المؤسسة الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه".

وأكدت المؤسسة، أنها "تواصل التعاون والتنسيق مع فرق مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية بالكهرباء واستقراراها"، موضحةً للمواطنين أن "هذه الأعطال المتكررة والمتواصلة خارجة عن نطاق صلاحياتها، لكن ذلك لن يمنعها من مواصلة السعي لتأمين الإصلاحات اللازمة واستقرار التغذية الكهربائية، لضمان استعادة واستمرار التغذية بالمياه".

ودعت كل المشتركين والمستفيدين، "في حال حصول أعطال مشابهة أو انقطاع للمياه، للتواصل معها عبر مركز الاتصال 1785، وستقوم بمعاينة ومتابعة الشكاوى أو توضيح أسبابها وما يتم العمل عليه لمعالجتها".