أرمينيا تنضم إلى قمة السبع حول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أرمين جريجوريان، أمين مجلس الأمن الأرميني، اليوم الجمعة، أنه سيحضرقمة السبع ولم يكن من الواضح ما إذا كان سينضم إليه دبلوماسيون أرمن كبار أو مسؤولون آخرون.

ورفضت روسيا، التي لم تتم دعوتها لحضور مؤتمر السلام، المؤتمر ووصفته بأنه مجرد حيلة دعائية تهدف إلى عزلها عن الساحة الدولية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الاجتماع سيتلخص في محادثات عامة ذات طبيعة ديماغوجية ومجموعة جديدة من الاتهامات ضد روسيا.

ولم ترد موسكو على الفور على إعلان جريجوريان الذي يسلط الضوء على التدهور المستمر في العلاقات الروسية الأرمينية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت مشاركة جريجوريان في أكتوبر الماضي في منتدى سلام متعدد الأطراف في مالطا بمبادرة من أوكرانيا أيضًا، ووصفت ذلك بأنه “لفتة توضيحية معادية لروسيا من يريفان الرسمية”.

مسودة البيان الختامي لقمةالسبع.. مع تحذير لإيران ودعم لأوكرانيا

وجه زعماء قمة السبع في مسودة البيان الختامي ، اليوم الجمعة، تحذيراً لإيران من مغبة المضي قدماً في تطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالوا إنهم مستعدون لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز "نحث طهران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية ذات مصداقية".



دعم أوكرانيا

كما تعهد قادة قمة السبع بتوفير الدعم لأوكرانيا "طالما لزم الأمر"، حسبما جاء في مشروع البيان الختامي لقمة اتفقوا خلالها على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.

وجاء في مسودة بيان لقمة السبع المنعقدة في إيطاليا والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "نقف متضامنين لدعم أوكرانيا في حربها من أجل الحرية وإعادة بنائها طالما لزم الأمر".



تأييد الاقتراح الأميركي بغزة

هذا وأكد قادة قمة السبع، مجددًا، التزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفقًا للمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية.

وفي مسودة البيان الختامي للقمة، أعلن زعماء مجموعة السبع تأييدهم الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وتستضيف إيطاليا، منذ أمس الخميس، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت زيادة في دعم أقصى اليمين بدول مثل فرنسا وألمانيا، أعضاء المجموعة.